«الصوفية» تعلن الحداد على شيخ «الدسوقية»

أعلنت الطرق الصوفية فى مصر، الحداد العام، على الشيخ مختار الدسوقى، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ 73 عامًا.وقال أشرف عاشور البرهامي شيخ الطريقة البرهامية، إن وفاة مختار الدسوقى أصابت جموع الصوفية بحالة من الحزن، متابعا أن المقرات أكتست بالسواد فور إعلان الخبر المفاجئ.من جانبه، قال محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية، إن وفاة الدسوقى خسارة كبيرة للتصوف فى مصر والعالم الإسلامى، فهذا الرجل خدم التصوف خلال حياته ونقول: "إنا لفراقك يا دسوقي لمحزونون".وتابع "الشبراوي" إن وفاة الدسوقي كانت فاجعة كبرى علي الجميع،ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله رب العالمين "إنا لله وإنا إليه رآجعون"، ومن المؤكد أن أتباع ومريدي الصوفية يعيشون حالة من الحزن والألم في الوقت الحالي لم يعيشها أحداَ من قبل.