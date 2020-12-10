تشييع جثمان شيخ الطريقة الدسوقية..وتدشين مقام صوفي له

أعلنت الطريقة الدسوقية المحمدية، منذ قليل، عن تشييع جثمان الشيخ مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية بمصر والعالم، بعد صلاة الظهر مباشرة، وسيتم دفنه في مقام خاص بمقر الطريقة بمزارع الكرام بمحافظة البحيرة.وكشفت الطريقة، أن دفن "الدسوقي" في مزارع الكرام كان بناءًا على طلبه قبل وفاته، حيث يوجد فيها المقر العام للطريقة ومسجد كبير باسم الشيخ الراحل.وفور الإعلان عن وفاة شيخ الطريقة الدسوقية في مصر، أعلن مريدي وأتباع الطرق الصوفية حالة الحزن والحداد العام في جميع أنحاء مصر.