السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية، موضحا أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معا على عدة جبهات، لافتا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية.وقال الرئيس السيسي: "يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان على المجتمع والمواطنين الأوروبيين".ولفت الرئيس في حديث خاص تنشره صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الأربعاء، في ختام زيارته لفرنسا، إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجوديا للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".وأكد السيسي أن مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، متابعا: "عندنا كان المواطنون المسلمون والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي، ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الإيديولوجية المميتة التي لا تعرف حدود، ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب".وشدد الرئيس على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.