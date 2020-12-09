تباين موقف ألمانيا حول خطط إلغاء الحظر على الترحيل إلى سوريا

يتبنى وزراء داخلية ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات مواقف متباينة إزاء اقتراح وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، بإلغاء الحظر العام المفروض على الترحيل إلى سوريا، حتى يتسنى ترحيل المجرمين والخطيرين أمنيا.وأكد، يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا، جنوبي البلاد، موقف وزراء الداخلية المنتمين إلى التحالف المسيحي المؤيد لإلغاء الحظر العام.وقال هيرمان: "لن يكون هناك قرار بتمديد حظر الترحيل لسورية".وقال وزير داخلية ولاية براندنبورج المنتمي أيضا إلى التحالف المسيحي، ميشائيل شتوبجن، إنه يعتبر الجدل بشأن ترحيل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم عدة إلى سورية أمرا ضروريا، وقال "الائتلاف الحاكم في ولاية براندنبورج متفق على ضرورة أن تكون الأولوية لترحيل عتيدي الإجرام".وفي المقابل، يعارض وزراء الداخلية المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الخطط، حيث يرى وزير داخلية ولاية تورينجن ورئيس مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا، جيورج ماير، أن وزير الداخلية الاتحادي المنتمي للتحالف المسيحي، زيهوفر، "يطرح نقاشا دون أن يكون لديه حل"، وقال: "أجد ذلك أمرا غير مناسب".وبسبب جائحة كورونا، لن يعقد مؤتمر وزراء الداخلية في فايمار كما كان مقررا، ولكن بعض المشاركين سيجتمعون في برلين، وسيُجرى ربط الآخرين عبر الفيديو، ويبدأ المؤتمر مساء اليوم الأربعاء باجتماع تمهيدي مغلق.ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سورية إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل.