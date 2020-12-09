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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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7 أسباب علمية تفسر سبب خروج لسان الرضيع

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كثيرا ما نلاحظ ظاهرة لافتة عند الأطفال الرضع، حيث يخرجون ألسنتهم من أفواههم مرارا وتكرارا، فهل هناك تفسير علمي لهذا الأمر؟

حسب موقع "ويب طب"، فإن إخراج العديد من الأطفال الصغار لسانهم للعب مرده أسباب عدة ومختلفة، أهمها:

1- الجوع:
البكاء قد لا يكون الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها الأطفال عن إحساسهم بالجوع، بل يمكن أن يعبر الأطفال عن ذلك بواسطة إخراج اللسان.

2- حجم اللسان:
يمتلك بعض الأطفال لسانا كبير الحجم عند مقارنته بغيرهم مما يستدعي إخراجه أحيانا، وقد يكون هذا الأمر إما لأسباب جينية أو خلل في الأوعية الدموية أو قصور في الغدة الدرقية.

3- حجم الفم:
تسبب بعض الأمراض الناتجة عن خلل في الجينات في صغر حجم الفم، الأمر الذي يؤدي إلى إخراج الطفل لسانه بشكل متكرر.

4- التسنين:
يقوم الأطفال الرضع بإخراج لسانهم في الكثير من الأحيان بسبب عملية التسنين لديهم ابتداء من الشهر السادس إلى الخامس عشر.

5- التنفس بواسطة الفم:
تنفس الرضيع بواسطة الفم قد يؤدي إلى إخراج لسانه.

6- الغازات:
يقوم الأطفال بفتح فمهم وإخراج اللسان جراء تجمع الغازات في الجهاز الهضمي وإحساسهم بعدم الراحة.

7- ضعف العضلات:
يخرج الرضيع لسانه في بعض الأحيان نتيجة لضعف العضلات ومنها عضلات اللسان.

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