وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 80 عاما

أعلنت الطريقة الدسوقية المحمدية، صباح اليوم الأربعاء عن وفاة الشيخ محمد مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية عن عمر يناهز ٨٠ عاما.ونعي مشايخ الطرق الصوفية وعلماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، الشيخ المنتقل فور انتشار نبأ وفاته.ويعد الشيخ محمد مختار الدسوقى من أكبر القيادات والزعامات الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، حيث يصل عدد أتباع ومريدي طريقته الصوفية إلى ٥ ملايين مريد حول العالم الإسلامي.وقدم "الدسوقى" الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية وذلك عبر كتبه ومؤلفاته التي تزخر بها المكتبة الإسلامية.