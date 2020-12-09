الاحتلال يعتقل 7 شبان فلسطينيين من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة شبان فلسطينيين من بلدة بلعا شرق طولكرم بينهم أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم، حسبما أفادت وكالة وفا الفلسطينية.وذكرت مصادر محلية في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عماد يونس برابرة، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر خليل أبو دية، وعطية وائل محمود، والمحرر عصام غازي جيتاوي.