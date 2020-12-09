ضبط وإحضار المتهمين ببيع الشقق بأروراق مزورة في الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بسرعة ضبط باقي المتهمين المتواطئين مع حارس عقار، في بيع الشقق السكنية غير المسكونة، بأوراق مزورة.وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقوله حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها وظروفها.واستمعت النيابة لأقوال السيدة التي أقرت بأنها تمتلك الشقة منذ 11 سنة ولم تسكن فيها، وتحضر شهريا للاطمئنان عليها، وإعطاء حارس العقار مبلغًا ماليًا لمراعاتها، مضيفة أنها لم تحضر لزيارة الشقة منذ شهرين وأكثر لظروف مرضية، واتصلت هاتفيًا بحارس العقار أخبرته بعدم استطاعتها الحضور لفترة بسبب ظروفها الصحية.وتابعت: «حضرت بالأمس وتفاجأت بكسر باب الشقة ووجود عمال يعملون بها، وبسؤالهم أحضروا صاحب الشقة، الذى أكد لي شرائه لها، وأن حارس العقار شاهد على عملية الشراء».كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم الشروق، من سيدة تفيد فيه أنها فور وصولها للاطمئنان على شقتها غير المسكونة بمدينة الشروق، تفاجأت بكسر باب الشقة ووجود أشخاص، اخبروها بأنهم اشتروها وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.