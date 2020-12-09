انطلاق الماراثون الرياضي «معا لمكافحة الفساد» بالغربية

أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، صباح اليوم إشارة البدء للماراثون الرياضي الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والعقيد طارق عامر عضو هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد.انطلق الماراثون بمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة من جميع المراكز والمدن من أمام هيئة الرقابة الإدارية، مرورًا بشارع الفاتح، النحاس والبحر، واختُتِم الماراثون أمام ديوان عام المحافظة.وفي كلمته رحب المحافظ برئيس جامعة طنطا وأوضح أننا نوجه رسالة للعالم ولجميع المصريين بأهمية مواجهة الفساد والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن الفساد يعد التيار المعاكس لكل مجهود يُبذَل في التنمية التي يقوم بها فخامة الرئيس والدولة المصرية بجميع أجهزتها.وقدم المحافظ الشكر لكل المشاركين والمنظمين ولهيئة الرقابة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة واختتم المحافظ كلمته بتحيا مصر بشبابها.وأثنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية على التنظيم، موجهًا كلمته للمشاركين والحضور في الماراثون بأن يكونوا عونًا للدولة المصرية في مواجهة الفساد وأن يكونوا مثالًا للمجتمع في تغيير سلوكياتنا للأفضل.واختُتِم اليوم بتوزيع الميداليات على الفائزين في ماراثون الدراجات وماراثون الجري والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.