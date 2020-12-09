«المنشآت السياحية» تتعاون مع «إيجوث» للسياحة والفنادق بالإسكندرية

وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والمعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية، اتفاقية تعاون مشترك بين لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال وتنشيط السياحة الوافدة لعروس البحر المتوسط لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.وق الاتفاقية عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصري، وعن "إيجوث"، الدكتورة نوال مرسي، رئيس قسم الإدارة الفندقية بالمعهد، نائبًا عن الدكتورة فريدة مجاهد، عميد المعهد، وبحضور كل ً من هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة.ويتضمن الاتفاق، تمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء الجمعية العمومية ومديري المنشآت السياحية بجميع محافظات مصر من الاستفادة من المحتوى العلمي لمكتبة المعهد مجانًا، كذلك التبادل والتعاون المشترك في مجال التدريب لصالح الطلبة والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية، بترتيب مسبق بين الكلية والغرفة وتفعيله من خلال إصدار الغرفة لمنشور دوري لأعضاء الجمعية العمومية يوصيهم ويحثهم على التعاون مع المعهد، بشأن التدريب العملي لطلابها طبقًا لبروتوكول التعاون فيما بينهم لمن يرغب في التعاون ولتحقيق الهدف الأساسي من التدريب الذي يسهم في توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.وتتضمن بنود الاتفاق أيضا تنظيم "إيجوث" دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية داخل المعهد بأجر رمزي لتحقيق الهدف المرجو من التدريب وهو رفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، أيضا ندوات المشاركات المجتمعية بين ممثلي قطاعات المنشآت السياحية في مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة أهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علميًا وعمليًا، إلى جانب عقد ندوات مشتركة بين المعهد وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لنشر الوعي السياحي والتوعية بأهمية السياحة ومردودها على الاقتصاد المصري، بمقر المعهد أو الغرفة أو بالمنشآت التابعة لها أو بأي قاعة مؤتمرات، فضلًا عن إقامة المؤتمرات والفعاليات السياحية المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر المعهد أو بمقر المنشآت التابعة لغرفة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق أو بأسعار متميزة تشجيعا لهذا النمط.وأكد الاتفاق على إقامة ورش عمل مساهمة في البحوث العلمية وتسجيل الرسائل في المشاكل التي تعترض قطاع السياحة، خاصة قطاع المنشآت والمطاعم السياحية، على أن تقوم الغرفة بموافاة المعهد بأهم المشاكل التي تعترضها.