انطلاق ماراثون «مكافحة الفساد» فى جميع المحافظات

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء وليد مجدي صادق، رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد، في ماراثون الدراجات الهوائية والجري، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»، واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.وأطلق الدكتور أشرف صبحي، إشارة انطلاق الماراثون عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية.ومن جهته، أشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور المهم والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وذلك في ضوء الرؤية والسياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين في مختلف القطاعات.