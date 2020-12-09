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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

التغريدات الأكثر انتشارا على «تويتر» خلال 2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت صحيفة "Variety" أن المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان، الذي حمل نبأ وفاته، كان أكثر التغريدات التي أعيد نشرها على "تويتر" في عام 2020

يشار إلى أن الممثل تشادويك بوسمان كان توفي في 28 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 43 عاما بسبب سرطان القولون.

وجمع هذا المنشور حتى 9 ديسمبر 2،1 مليون إعادة نشر، وجرى اقتباسه من قبل المستخدمين 924500 مرة، أي ما مجموعه 3.1 مليون، إضافة إلى 165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب.

وأصبح المنشور رسميا الأول الذي حصل على أكبر علامات إعجاب في أقل من يوم بعد نشره.

وحل في المرتبة الثانية على "تويتر" المنشور الخاص بمصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة في يناير.

وجاء في المرتبة الثالثة، منشور تعازي باراك أوباما في وفاة كوبي براينت.

وقام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضا بإعداد قائمة بالاشخاص الذين ترددت أسماؤهم أكثر من غيرهم في المناقشات عبر الإنترنت في العام الجاري، وحظي دونالد ترامب بالمرتبة الأولى، وجو بايدن في المركز الثاني، وفي المرتبة الثالثة، المواطن الأمريكي من اصول إفريقية جروج فلويد الذي قتلته الشرطة في اعتقال عنيف.

أما الوسم الأكثر شهرة في عام 2020 بعد "كوفيد – 19"، فكان مرتبطا بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة في مينيابوليس وهو "حياة السود مهمة#".

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