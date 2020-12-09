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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة للجيش الأفغاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة عمليات تابعة للجيش الأفغاني في ولاية غزني شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الوكالة ذلك نقلا عن متحدث باسم الحكومة المحلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم الأحد الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد.

وأشارت في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، إلى أن "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".

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