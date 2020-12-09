إدارة بايدن تنوى إعادة إيران إلى «الصندوق»

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعود إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.وأوضح سوليفان، أن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية، وفي المقابل، ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015، وفق حديثه في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة "وول ستريت جورنال".وأضاف سوليفان: "نعتقد أنه ممكن وقابل للتحقيق".