فنزويلا تُسجل 480 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 126 حالة وافدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية، بيان أصدرته وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في البلاد، ارتفع إلى 105 آلاف و384 حالة، تعافى منهم 100 ألف و472 حالة.وبلغ اجمالي حالات النشطة في البلاد 3980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 928 بعد تسجيل أربع حالات.