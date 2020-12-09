فرنسا «خائفة» من موجة ثالثة لفيروس كورونا

أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن مخاوف بلاده من حصول موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وكانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تسجيل 3411 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت السلطات أن هذا العدد يمثل انخفاضا حادا بعدد الإصابات في البلاد، مشيرة إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا 2295908، وهو خامس أعلى عدد في العالم.