متى يتعافى اقتصاد العالم من آثار كورونا؟

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن الاقتصاد العالمي سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لاستعادة الإنتاج إلى مستوياته قبل تفشي وباء فيروس كورونا.وذكر ميلباس في ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الصين تتعافى، وهذا سيساعد الدول المجاورة"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء.ورأى، أنه بالنسبة للدول ذات الاقتصادات النامية من حيث العودة إلى المؤشرات التي حدثت قبل الوباء، فإن "العامل الأكثر أهمية هي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، لأنه في الغالب توجد هناك أسواقها".كما رصد رئيس البنك الدولي أن عمليات الانتعاش في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة تسير بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا، فيما يكون الوضع معقدا في عدد من الدول ذات الاقتصادات النامية، وخاصة بسبب انخفاض تدفق السياح إليها.