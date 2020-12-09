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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يحصد لقب «الجار السيئ» فى 2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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لقبت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"الجار السيئ"، في تصنيفها السنوي لأكثر الشخصيات التي لديها تأثير على السياسة الأوروبية، مشيرا إلي سلوك أنقرة العدواني وتدخله في الصراعات في سوريا وليبيا والعراق، ومحاربته قبرص وانتهاكه للحقوق السيادية لدول الجوار في شرق البحر المتوسط.

وقالت المجلة، إن تركيا اتبعت سياسة خارجية عدوانية على مدار العام الماضي، وشنت هجمات واسعة النطاق على سوريا والعراق وقامت بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، فضلا عن التعدي على الحقوق البحرية لقبرص في شرق المتوسط، وتدخله عسكريا في الحروب في الدول المجاورة لأوروبا، من شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى القوقاز، وتهديده الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أمام اللاجئين.

وأضافت، أن أردوغان استغل أحداث فرنسا الأخيرة وواقعة ذبح مدرس التاريخ الفرنسى، ودعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، لتعزيز ما يزعمه ويوهم به نفسه كـ"خليفة للعالم الإسلامي"، كما دعا مؤخرًا إلى حل الدولتين في جزيرة قبرص، وهي خطوة من شأنها أن تقسم عضو الاتحاد الأوروبي بشكل دائم إلى قسمين.

وتوقعت المجلة أن يواجه الرئيس التركي "تحديات مستقبلية" مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الحكم رسميا، لا سيما في ظل "الاقتصاد المتعثر" الذي تعيشه بلاده بعد أن ضربه وباء كورونا بشكل مخيف، وهو ما يفسر تصريحات أردوغان الأخيرة، وإعلانه عن رغبته في "احتضان أوروبا" وتوطيد علاقته بالاتحاد الأوروبي، حيث صرح في نوفمبر الماضي، قائلا "أن أنقرة تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من أوروبا".

ونوهت "بوليتيكو" إلى أن أردوغان تمكن في السنوات الأخيرة من الإفلات من العقوبات، بفضل "فراغ السلطة" الذي خلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب واكتفاء الولايات المتحدة بالانكفاء على أزماتها الداخلية فقط، وتابعت أنه "مع التوجه الجديد الذي سيسير عليه الديمقراطي جو بايدن في السياسة الخارجية لأمريكا، قد يجد أردوغان أن الطريق إلى الأمام يصبح أكثر صعوبة".


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