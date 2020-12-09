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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: وفاة 6 أشخاص شاركوا فى اختبار «لقاح فايزر»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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ذكر تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة "بيونتيك" الألمانية.

وقال التقرير في تفاصيله، إن 4 من المتوفين تلقوا عقارا وهميا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء.

كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.

وأصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

وتوفي من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكدت في وقت سابق فاعلية لقاح "فايزر وبيونتيك"، وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.


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