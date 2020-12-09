الإعلام الأمنى بالعراق ينفى هروب سجناء من «كردستان»

نفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن هروب سجناء من أحد سجون إقليم كردستان.وقالت الخلية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يفيد بهروب سجناء من أحد السجون في إقليم كردستان".وأضافت أنه "بالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، ندعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد من نقل الشائعات والأخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الأمنية".