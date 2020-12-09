محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات إنشاء المستشفى العام الجديد

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانياً عدد من المواقع الخدمية بمختلف القطاعات داخل نطاق مدينة إدفو.واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بالمدينة والتى تشمل شارع 23 يوليو بتكلفة 1,5 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية، بالإضافة إلى تطوير النصب التذكارى والنافورة وميادين المسلة والقبلى بالجهود بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه، فضلاً عن زيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة إدفو، حيث طالب أشرف عطية بتقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى من المقرر الانتهاء منها في ديسمبر الجارى.وكلف عطية المسؤولين بإعادة تخطيط الشوارع الرئيسية والميادين من خلال المتخصصين من أجمل عمل توسعات مستقبلية ومحاور جديدة، بجانب إعادة النظر في الأسواق للقضاء على العشوائية والاختناق المرورى دون الإضرار بأصحاب المحلات التجارية.وفى نفس الجولة تفقد محافظ أسوان مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام حيث تابع ميدانياً معدلات التنفيذ بهذا الصرح الصحي الحيوى والتى وصلت إلى 80% ، وتصل التكلفة الإنشائية لأكثر من 600 مليون جنيه، ويخدم حوالي نصف مليون نسمة.وشدد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال مع المتابعة الأسبوعية لدخول هذا المشروع الطبى للخدمة بنهاية مارس القادم في ظل المطالب الجماهيرية لأهالى مركز ومدينة إدفو للخدمة العلاجية، وخاصة أن المستشفى يضم 3 مبانى بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .