1719 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 1719 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 310 حالات خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2932 حالة بعد تسجيل ثماني حالات أمس، بينما هناك 113 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل الـ348 ألف حالة، تعافى منها ما يزيد على 331 ألف حالة فيما بلغت حصيلة الحالات النشطة 14 ألفا و905 حالات.