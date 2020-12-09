انفجار بالقرب من قاعدة عسكرية شرقى أفغانستان

أفاد مصدر أمني أفغاني بوقوع انفجار بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة أندار بإقيم غزني شرقي أفغانستان.وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الإنفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، فيما فتح عدد من المسلحين النار على قوات الأمن، بينما لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.