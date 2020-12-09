بمشاركة المحافظ.. انطلاق ماراثون «متحدون على مكافحة الفساد» بالإسكندرية

انطلق منذ قليل مارثون الدراجات الهوائية بالإسكندرية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد».وشارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الماراثون الرياضي والذي انطلق من أمام مبنى الرقابة الإدارية بسموحة، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة جميع الهيئات الشبابية والرياضية وكافة فئات المجتمع السكندرى والمجموعات الرياضية ممثلة فى One Shot Cycling Team،وفريق الترايثلون، ودراجو ال‘سكندرية، وعجل مصر Bike lovers.وأطلق الدكتور أشرف صبحي إشارة انطلاق المارثون عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية، واحتفلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بتزين ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية بأعلام مصر واللافتات استعدادا لانطلاق ماراثون الدراجات الهوائية ابتهاجا واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.