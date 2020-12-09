2963 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 426 ألفا و142 حالة، وذلك عقب تسجيل 2963 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 ألاف و547 حالة، وذلك عقب تسجيل 60 حالة وفاة جديدة، مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 372 ألفا و271 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.