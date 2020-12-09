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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

32 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 32 ألفا و80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و735 ألفا و850 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة- حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية- أنه تم تسجيل 402 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 141 ألفا و360 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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