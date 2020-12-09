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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11006 إصابات جديدة و800 وفاة بكورونا في المكسيك

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 11006 إصابات جديدة بفيروس كورونا و800 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و193255 إصابة و110874 وفاة.

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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