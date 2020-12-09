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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

220 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أحصت الولايات المتحدة اليوم الاربعاء نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2500.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل اكثر من أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت اليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، وهناك حاليا اكثر من مئة الف في المستشفيات.

والأميركيون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وتوفي اكثر من 286 الفا في البلاد من جراء الفيروس.

ووقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

من جهته، نبَّه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الاربعاء الى أنّ عدم توصّل الكونجرس سريعا الى توافق على الصعيد الماليّ لمكافحة الوباء، سيؤدي إلى تأخّر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربّما توقّفها.

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