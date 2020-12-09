حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 9 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، الموافق 9 ديسمبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: احذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء.عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل، وتعزز العلاقة بينكما، وتتضح الأمور أكثر فأكثر.صحيًا: انتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.