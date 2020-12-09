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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:45 ص
برج الأسد
برج الأسد
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: يتحدث الحظ عن فترة زاهرة وغنية بالوعود التي تحدد مستقبلك وتجعلك تسير باتجاه جديد.

عاطفيًا: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية.

صحيًا: تخرج من وعكة قويًا وسليمًا ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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