البرازيل تسجل 51 ألف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 51088 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و842 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات منذ 14 نوفمبر.وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل ستة ملايين و674999 بينما بلغ إجمالي الوفيات 178159.وتحل البلاد في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات فيما تحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.