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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 51 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:27 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 51088 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و842 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات منذ 14 نوفمبر.

وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل ستة ملايين و674999 بينما بلغ إجمالي الوفيات 178159.

وتحل البلاد في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات فيما تحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.

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