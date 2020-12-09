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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أستراليا تطرح قوانين لإجبار جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل المحتوى الإخبارى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:37 ص
جوجل وفيسبوك
جوجل وفيسبوك
وكالات
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طرحت الحكومة الأسترالية قوانين على البرلمان هي الأولى من نوعها في العالم اليوم الأربعاء من شأنها أن تجبر شركتي جوجل وفيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الإخبارية مقابل نقل المحتوى الخاص بها.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إن القوانين "ستعالج اختلال توازن القوة التفاوضية بين شركات الإعلام الإخباري والمنصات الرقمية".

وبموجب هذه القوانين، سيتم تشجيع الشركتين العملاقتين على التفاوض مع شركات الإعلام الكبرى في أستراليا، بما في ذلك هيئات البث العامة، حول المبلغ الذي سيدفعونه للوصول إلى أخبارها.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.

وجرى إعداد هذه القوانين من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار ثلاثة أعوام بعد مشاورات عامة.

وقال فرايدنبرج إن شركات الإعلام الأسترالية "تحتاج إلى تعويضها بشكل عادل عن إنتاجها المحتوى الأصلي. يجب أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي".

وقال إنه مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية، تذهب 35 دولار إلى جوجل و28 دولار إلى فيسبوك.

من جانبها تقول شركة فيسبوك إن القوانين المقترحة "تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر بكل منظمة إخبارية تحاول الحكومة حمايتها".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القوانين بحلول أوائل العام المقبل.

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