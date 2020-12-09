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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:04 ص
حادث سير
حادث سير
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تعرض إبراهيم حسن، لاعب منتخب مصر ومدرب النادى المصري السابق، منذ قليل، لحادث خطير على كورنيش الإسكندرية بمنطقة لوران.

وأثناء قيادته اصطدم إبراهيم حسن بسياراة أخرى، مما أسفر عن إصابة شخص وإحداث تلفيات بسيارته التي تعرضت لخبطات شديدة.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف، وتدخلت المرور لتسيير الحركة، بعد أن تسبب الحادث فى توقف حركة السير بطريق الكورنيش بالإسكندرية.

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