إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير بالإسكندرية (صور)

تعرض إبراهيم حسن، لاعب منتخب مصر ومدرب النادى المصري السابق، منذ قليل، لحادث خطير على كورنيش الإسكندرية بمنطقة لوران.وأثناء قيادته اصطدم إبراهيم حسن بسياراة أخرى، مما أسفر عن إصابة شخص وإحداث تلفيات بسيارته التي تعرضت لخبطات شديدة.وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف، وتدخلت المرور لتسيير الحركة، بعد أن تسبب الحادث فى توقف حركة السير بطريق الكورنيش بالإسكندرية.