عيد وعبيد يحصدان المركزين الأول والثانى بانتخابات السويس

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس، بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية، نتائج جولة الإعادة ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 13 محافظة.وقال المستشار رفعت صقر، رئيس اللجنة إن إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم 45290 ناخبًا، منهم 40274 صوتا صحيحا، بينما بلغ عدد الأصوات البطالة 5016 صوتًا.وأشار رئيس اللجنة إلى حصول المرشح الفردى حسن عيد عن حزب "مستقبل وطن" على 22526 صوتًا، وحصول المرشح جمال عبيد مرشح حزب "الشعب الجمهورى" على 20463 والمرشح المستقل جلال مازن 20296 صوتًا، والمرشح أحمد مراد عن حزب "حماة وطن" 17263 صوتًا.وبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 460 ألفًا 765 ناخبًا وناخبة يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 140 لجنة فرعية.