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محافظات

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:42 ص
طنطاوى
طنطاوى
عمرو الشامي
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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، فوز تحالف "أجيال" المكون من السيد شمس الدين (مستقبل وطن)، وباسم حجازي (الوفد)، وياسر منير (مستقل)، وخسارة المرشح المستقل أحمد طنطاوي واثنين آخرين.

وحصل المرشح السيد شمس الدين على 73 ألف و795 صوتًا، فيما حصل باسم حجازي على 63 ألف و103 صوتًا، وحصل ياسر منير على 62 ألف و855 صوتًا، فيما جاء في المركز الرابع مراد القطان 55 ألف و287 صوتًا، وجاء في المركز الخامس أحمد الطنطاوي بعدد أصوات 53 ألف و529 صوتًا، وجاء في المركز السادس والأخير محيي القطان 43 ألف و49 صوتًا.

وتأتي المنافسة في تلك الدائرة على 3 مقاعد يتنافس فيها 6 مرشحين، حيث لم يستطع أحدهم أن يحسم أي مقعد في الجولة الأولى.

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