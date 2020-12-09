الأمطار تخمد حرائق الغابات فى جزيرة فريزر الأسترالية

أفادت وكالة "رويترز" بأن الأمطار الغزيرة، أدت إلى إخماد حريق غابات كبير استمر لشهرين في جزيرة فريزر الأسترالية المدرجة في قائمة التراث العالمي.وحذرت السلطات الأسترالية من عودة خطر اشتعال الحرائق بسبب احتمال عودة الطقس الحار والجاف والرياح.وكسرت الأمطار موجة حارة استمرت أيامًا في جزيرة فرازر، وهي وجهة سياحية شهيرة، مما ساعد على تهدئة حريق كبير مشتعل منذ حوالي شهرين، دمر حوالي نصف الجزيرة المشهورة بغاباتها الاستوائية المطيرة والبحيرات الداخلية.وقالت إدارة الإطفاء في ولاية كوينزلاند: "الحريق استمر في عدة مواقع صباح أمس الثلاثاء"، وحثت الناس على الحد من تحركاتهم بالقرب من منازلهم.وتدخل أستراليا ذروة موسم حرائق الغابات السنوي، حيث دمرت حرائق الغابات أكثر من 24 مليون هكتار من البرية في البلاد الصيف الماضي، مما أسفر عن مقتل 33 شخصًا ومليارات الحيوانات المحلية، وهي كارثة أطلق عليها رئيس الوزراء سكوت موريسون "الصيف الأسود" في أستراليا.