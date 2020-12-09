هولندا تمدد قيود كورونا مع ازدياد إصاباته

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن القيود الاجتماعية في هولندا ستمدد حتى عطلة نهاية العام؛ بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "كوفيد -19".وجاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت الأرقام أن معدلات الإصابة على أساس أسبوعي ارتفعت للمرة الأولى منذ أكتوبر.ووصل عدد إصابات كورونا في هولندا إلى 570،437، فيما بلغ عدد الوفيات 9،775، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.