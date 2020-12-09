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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوة برلمانية ألمانية لتسليم روسيا ملف نافالنى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:36 ص
نافالنى
نافالنى
وكالات
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قال أرمين بولوس هامبل، من كتلة "البديل من أجل ألمانيا" في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، إنه يجب على حكومة بلاده تسليم روسيا المعلومات المتعلقة بقضية أليكسي نافالني.

وأضاف خلال زيارة وفد برلماني ألماني لموسكو اليوم التقاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "نحن واثقون من أنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تزود السلطات الروسية بمعلومات شاملة عن قضية نافالني بما في ذلك النتائج التي توصل إليها أطباء مستشفى شاريتيه".

من جهته، اعتبر لافروف أن العلاقات بين روسيا وألمانيا تحتاج إلى إعادة النظر فيها، مشيرًا إلى أهمية الحوار متعدد الأوجه بين البلدين.

وأشار لافروف إلى أن هناك "مشكلات جدية عديدة" ظهرت ولا تزال تتراكم في العلاقات بين موسكو وبرلين، الأمر الذي يدل على أهمية تطوير الحوار بين الجانبين، سواء على المستويين الحكومي والبرلماني، أو على مستوى منظمات المجتمع المدني.

ويعد "البديل من أجل ألمانيا" من الأحزاب الألمانية التي تدعو إلى انسحاب برلين من نظام العقوبات المفروضة ضد موسكو ويدعم مواقف روسيا في بعض ملفات الأجندة الدولية، بينها النزاع في جنوب شرق أوكرانيا والأزمة السورية.

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