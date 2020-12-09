اختراق أكبر شركات الأمن السيبرانى الأمريكية

أعلنت شركة FireEye إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، تعرضها للاختراق وسرقة أدوات القرصنة الداخلية المخصصة لاختبار الدفاعات الإلكترونية لعملائها.وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، كيفين مانديا، أن "أدوات الفريق الأحمر سرقت كجزء من عملية قرصنة متطورة للغاية، ومن المحتمل أن تكون على مستوى دولة، لكن ليس من الواضح بالضبط متى حدث الاختراق".وأضاف: "نأمل أنه من خلال مشاركة تفاصيل تحقيقنا، سيكون المجتمع بأكمله مجهزًا بشكل أفضل لمحاربة ودحر الهجمات الإلكترونية.. لسنا متأكدين مما إذا كان المهاجم يعتزم استخدام أدوات الفريق الأحمر الخاصة بنا أو الكشف عنها".ولا يوجد دليل حتى الآن على استخدام أدوات القرصنة الخاصة بـFireEye، أو أنه تم تهريب بيانات العملاء، لكن التحقيق الذي يشارك به مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركة مايكروسوفت، لا يزال في مراحله الأولى.