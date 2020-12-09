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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد عفو ترامب.. القضاء الأمريكى يغلق قضية فلين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
مايكل فلين
مايكل فلين
وكالات
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وافق قاض فيدرالي أمريكي على إغلاق ملف قضية المستشار السابق للأمن القومي للبيت الأبيض مايكل فلين، بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا رئاسيًا عنه مؤخرًا.

وقال القاضي إن منح فلين العفو لا يعني أنه بريء من تضليل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكان ترامب أصدر عفوًا عن فلين في أواخر الشهر الماضي، الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق "بالتدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.

وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد عام 2017 بأنه خدع مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب الرئاسة.

لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار، مؤكدًا أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالجرم.

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