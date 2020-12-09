إصابات كورونا فى أوروبا تتخطى الـ20 مليون

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن قارة أوروبا تجاوزت عتبة العشرين مليون إصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ وصول الفيروس إلى القارة مطلع العام.وحسب الوكالة، فإنه تمثل الدول الـ52 المنطقة الأكثر تضررًا في العالم من حيث عدد الإصابات، قبل الولايات المتحدة وكندا (15،4 مليون حالة) وأمريكا اللاتينية (13،6 مليون)، وفي المجموع، سجلت أكثر من 67 مليون إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الوباء.وأشارت إلى أنه خلال الأيام السبعة الماضية سجلت القارة الأوروبية 40% من جميع الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن انتشار الفيروس يستقر فيها، مع انخفاض الحالات بنسبة 2% مقارنة مع الأسبوع السابق.