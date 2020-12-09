محمود التهامى يحيى حفل مولد الحسين «أونلاين» (فيديو)

أحيا المنشد الشيخ محمود التهامي، حفل مولد السيد الحسين رضى الله عنه «أون لاين»، مساء أمس الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء.وجاء الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، بالاعتماد على البث المباشر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» ضمن مبادرة التهامى في إطار الالتزام بقرارات منع التجمعات التي أقرتها الدولة مؤخرًا، في ظل ما تواجهه مصر والعالم من مخاطر صحية، وحرصه على إحياء الاحتفالات بذكرى آل البيت كما اعتاد إحيائها منذ سنوات طويلة.وقالت مديحة عاشور المسؤول الإعلامي، إن الشيخ محمود التهامي كان حفله الأول أونلاين من خلال إحيائه لمولد السيدة زينب من المنزل بشكل مختلف من خلال بث الحفلة أون لاين للجمهور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد أن بدأ الحفل بمداخلة مع الإعلامي رامي رضوان على قناة دى إم سي.وأيضا ليلة النصف من شعبان، بدأ الحفل بمداخلة مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة تن، ثم انتقل لبث مباشر استمر حتى الساعات الأولى فى ظل متابعة الآلاف من متابعي ومحبي ومريدي الشيخ محمود التهامي وجمهور الإنشاد الديني.كما أحيا التهامي مولد عبد الرحيم القنائي، والشيخ أبو الإخلاص الزرقاني أونلاين، بالإضافة إلى بعض الحفلات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.وفي شهر أغسطس الماضي كان قد أحيا الشيخ محمود التهامي، حفلًا صوفيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بدورته الـ18.يذكر أن مهرجان الصيف الدولي يُنظِّمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على أن تقام جميع فعاليات المهرجان هذا العام بالمسرح المكشوف، هذا وقد تم إهداء الدورة الحالية 18 إلى روح الفنان محمود رضا.