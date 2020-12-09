الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة حريق هائل بالمنصورة

أصيب العشرات من مواطني مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحالة من الاختناق الشديد، إثر نشوب حريق هائل في مقلب القمامة المؤقت بعزبة الصفيح بالمدينة، بعد أن غطت الأدخنة الكثيفة الشوارع، وخاصة مناطق منطقة جديلة وقناة السويس المطلة على ترعة المنصورية.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد عبدالفتاح مهدي مدير الحماية المدنية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في نقطة تجميع القمامة بأرض محلج الأقطان، ومساحتها 70 فدانًا قبلي عزبة الصفيح، وهو مقلب القمامة المؤقت بالعزبة.وانتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية و7 سيارات إطفاء، بقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على النيران في المقلب.كما تقوم قوات الإطفاء حاليا بعملية التبريد للسيطرة على الأدخنة المتصاعدة، والتى انتشرت في شوارع مناطق جديلة، وعزبة الشال، وكفر البدماص، وشارع قناة السويس، إضافة إلى قرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة، والتي تسربت إلى داخل الشقق السكنية، وأدت إلى إصابة المواطنين بالاختناق من الأدخنة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.