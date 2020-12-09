علاء جعفر وابن شقيق السادات يحصلان على مقعدين بدائرة تلا الشهداء

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات عن فرز لجان انتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة "تلا الشهداء" بمحافظة المنوفية، عن فوز المرشحان كريم طلعت السادات، وعلاء جعفر، وحصولهم على أعلى الأصوات بالدائرة، ويقتربا سويًا من حسم مقعدي الدائرة.حيث حصل المرشح كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس محمد أنور السادات، على 62404 أصوات انتخابية، وعلاء جعفر على 46332 صوتًا انتخابيًا، فيما حصل عبد الحفيظ نصير على 43127 صوتًل انتخابيًا، وحصل إبراهيم خليف على 40539 صوتًا انتخابيًا.وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.