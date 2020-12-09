عروض أفلام المخرج سمير سيف بمركز الحرية للإبداع

في ثالث فعاليات أيام الإحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى الأولي علي رحيل المخرج الكبير الدكتور سمير سيف٬ ينظم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ في السادسة من مساء غد الخميس٬ عرض لعدد من أفلام المخرج الراحل.ويعتبر سمير سيف أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا للعديد من نجوم السينما العربية، وأبرزهم عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد زكي، ونور الشريف، وغيرهم.بدأ سيف حياته الفنية بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" عام 1976، ثم "قطة على نار" بعده بعام، وذلك مع البطل الشاب نور الشريف، وحقق بهما شهرة واسعة منذ البداية، واستمر في إخراج الأفلام الهادفة ذات المضمون، وقدم في عام 1978 فيلم "إبليس في المدينة"، وبعده بعام قدم فيلم "المتوحشة".ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.