إدارة ترامب تقترح حزمة تحفيز جديدة بـ916 مليار دولار

قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرّر من جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين.وتزيد هذه الحزمة قليلًا عن قيمة خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار اقترحتها الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيّين والجمهوريّين.وقال منوتشين إن الحزمة الجديدة تشتمل على أموال للمجتمعات المحلية وحماية للشركات من الملاحقات المتعلقة بكوفيد-19، وهي كانت نقاط شائكة بين الجمهوريين والديمقراطيين.وقُدّمت الخطة الجديدة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي اجتمع معها منوتشين مساء الثلاثاء.