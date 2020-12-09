تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت القيادة العامة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الحوثيون صوب المملكة.وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، بأن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية".