«خضر» و«غازى» يحسمان مقاعد دائرة طلخا ونبروه

أعلنت منذ قليل اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طلخا ونبروة، نتيجة الإحصاء العددي لعمليات الفرز بالدائرة، والتي أسفرت عن حصول كلًا من السيد خضر على ٥٣٩٧٩ صوتًا، ورضا غازي على ٥٤٦٦٥ صوتًا، ليحصل الإثنين على أعلى الأصوات التي تؤهلهم للفوز بمقعدي الدائرة، تلاهم حصول كلًا وليد شوقي على ٤٨٧٢٥ صوتًا، وبسام فليفل على ٤٦١٠١ صو.وبلغ عدد الذين أدلو بأصواتهم ١٠٣٦٥٠ ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة ١٩١٥ صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة ١٠١٧٣٥ صوتًا.فيما ينتظر الجميع إعلان النتائج النهائية عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفى بعد إضافة أعداد المصريين في الخارج يوم ١٤ ديسمبر الجارى.وكانت الانتخابات، قد جرت اليوم وأمس داخل 1426 لجنة فرعية في 699 مركزًا انتخابيًا في 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي يبلغ عددها 21 مركزًا ومدينة، حيث تنافس ٤٢ مرشحًا بـ١٠ دوائر انتخابية على ٢١ مقعدًا فرديًا فى جولة الإعادة.