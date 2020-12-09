«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

لم يكن في حسابه، أن يحبها، يتعلق بها، كل ما في الحكاية أنهما صديقان فقط، يعجب بها كممثلة، لكن أحد أصدقائه رمى كلمته في وجهه قائلًا: "ستتزوجها!"، تجهم، فكرر صديقه كلماته مرة أخرى: "نعم، ستتزوج منى زكي"، لكن أحمد حلمي قابل ما ردده صديقه باللامبالاة.في الوقت الذي كان يعمل فيه الفنان أحمد حلمي في مجال تصميمات الديكور، ويقدم برامج الأطفال، هاتفه المنتج محمد فوزي، طلب مقابلته، وبعدما انتهى "حلمي" من تصوير برنامجه، توجه لمقابلته، دون أن يعدّل هيئته، كانت ملابسه غير مرتبه، قال: "أعتقد أن رائحتي كانت كريهة".فوجئ أحمد حلمي بالفنانة التي يعجب بها أمامه في مكتب المنتج محمد فوزي، كانت الفرصة غير سعيدة، ففي المرة الأولى التي يراها فيها، تكن هذه هيئته، ووصف مشاعره أثناء وجوده في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، قال: "توترت، لم أتمالك نفسي، وكان كل همي ألا تصل رائحتي إليها".كانت المقابلة بـ"فوزي" للاستعداد لمسرحية جديدة، لكن الفنان أحمد حلمي تيقن وقتها أنهم لن يتواصلوا معه مرة أخرى، رغم أنهم اتفقوا على لقاء آخر بعد مكالمة هاتفية، انصرفا "أحمد" و"منى"، وتبادلا أرقام الهواتف، وطلب منها أن يهاتفها ليطمئن عليها، لكنه بعد محاولات لم تجب، فجرّب الاتصال برقم منزلها، فردت لتخبره، أنها فقدت هاتفها، وبعد محاولات عديدة، توصل الفنان أحمد حلمي إلى الشاب الذي عثر على الهاتف، وبالفعل توجه إليه، وأعاد الهاتف إلى الفنانة منى زكي، وتوطدت صداقتهما بعدها.الاعترافكشفت الصدفة، أن عيد ميلادهما في نفس اليوم 18 نوفمبر، برج العقرب، لكنها لم تصدق إلا بعدما تأكدت من بطاقته الشخصية، تصاعدت الأحداث، تيقن "حلمي" من مشاعره تجاه "منى"، لكن لظروفه التي كان يمر بها، تردد في الاعتراف لها، لكنه قرر مع استعداده لتحمل العاقبة، قبل أن تسافر إلى جنوب أفريقيا للانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "أفريكانو"، خرجا سويًا مع أصدقائهما في نزهة نيلية، أخبرها أنه يريد أن يخبرها بشيء عندما يصلا لنهاية المركب، وبالفعل نطقها "بحبك"، ضحكت وتركته مسرعة تجاه أصدقائهم، دون أن ترد، ففهم "حلمي" أنها تبادله نفس الشعور، خاصة بعدما أدرك من تصرفات أخرى بينهما.سافرت منى زكي لجنوب أفريقيا، دون أن تعترف، فقرر أحمد حلمي أن يرسل لها الورود، توجه لأحد المحلات بمنطقة الزمالك في المهندسين، واختار الورد المناسب، وكتب عليه ما يريد، وأخبره صاحب المحل أن الورد سيصلها بعد أربعة أيام، انتظر "حلمي" مكالمة هاتفية من "منى"، طال انتظاره، والمكالمة الهاتفية لم تأت، فقرر أن يهاتفها ويسألها عن الورد، فأخبرته أن شخصًا ما في جنوب أفريقيا يرسل لها يوميًا ورد إلى الفندق، وهو ما شغلها عن الورد الذي يرسله، وهنا اعترفت بحبها له.الزواجقرر أحمد حلمي أن يتقدم للزواج من منى زكي، رغم أنه لا يمتلك ما يؤهله لذلك، طلب مقابلة شقيقها لظروف سفر والدها، لكن شقيقها طلب أيضًا انتظار والده حتى يعود من سفره، وهو ماتم، انتظر "حلمي"، وكان وقتها قد شارك في أفلام "55 إسعاف"، "رحلة حب"، حقق شهرة نسبية، وفور عودة والد "منى" من السفر، التقى به، وطلب منه أن تعيش في نفس مستوى المعيشة، بالإضافة إلى شبكة بـ33 ألف أو 40 جنيه، وأمهل "حلمي" عامًا ليجهز نفسه.بدأ "حلمي" يكثف كل جهده ليوفر ما طلبه والد "منى"، ووقتها شارك في إعلان لشركة "اتصالات" فطلب منهم نفس مبلغ الشبكة، ووافقوا، قال: "وافقوا على المبلغ، لأنهم أرادوا استغلال نجاح فيلم 55 إسعاف مع الفنان محمد سعد".كانت الشقة، عقبة أخرى، بعدما وفر ما يريده لشراء الشبكة، وعثر على شقة في منطقة المعادي، لكنه قرر أن يبحث عن أخرى في منطقة المهندسين بجوار بيت عائلة "منى"، والتقى صدفة بأحد السماسرة، وطلب منه 450 ألف جنيه، في الوقت الذي لا يملك فيه "حلمي" سوى 100 ألف جنيه فقط، فطلب من السمسار أن يناقش مالك الشقة في إمكانية التقسيط، ورغم أنه أخبره أن ذلك غير ممكنًا بالمرة، وشاءت الأقدار، أن يوافق مالك الشقة، ووقعا العقد في نفس اليوم، ورحب مالك الشقة بأن ينتقل "حلمي" إليها للعيش فيها إلى وقت الزواج.