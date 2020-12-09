الشريف والمير يحصدان مقاعد مركز المنصورة ومحلة الدمنة

أعلنت، منذ قليل، اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة ومحلة دمنة برئاسة المستشار محسن صلاح الدين وعضوية المستشارين أحمد النجار ومجدي حجازي ومحيي المدني وأحمد صقر ووائل خضر نتيجة الإحصاء العددي لعمليات الفرز بالدائرة والتي أسفرت عن حصول كلًا من محمد الشريف على ٦٩٦١٠ صوت وحسن المير على ٦٢٦٦٤ صوت ليحصل الإثنين على أعلى الاصوات التي تؤهلهم للفوز بمقعدي الدائرة.فيما تلاهما حصول كلًا من: جمال الزهيري على ٥٦١٣٨ صوت ومحمد علاق على ٤٤٥٦٦٤ صوت.فيما بلغ عدد الذين أدلو باصواتهم ١١٩٤٩١ ناخب وعدد الأصوات الباطلة ٢٤٥٢ صوت وعدد الأصوات الصحيحة ١١٧٠٣٨ صوت.فيما ينتظر الجميع إعلان النتائج النهائية عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي بعد إضافة أعداد المصريين في الخارج يوم ١٤ ديسمبر الجاري.وكانت الانتخابات قد جرت اليوم وأمس داخل 1426 لجنة فرعية في 699 مركزًا انتخابيًا في 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مركز ومدينة حيث تنافس ٤٢ مرشحًا بـ١٠ دوائر انتخابية على ٢١ مقعد فردي في جولة الاعادة.